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Киев начал подготовку к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС

08:29
  • понедельник
  • 09 января 2023

Обмеление Днепра, по мнению экспертов, создано искусственно

ВСУ готовят высадку десанта в районе Каховского водохранилища. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, идет подготовка к форсированию Днепра, цель украинских военных – захват Запорожской АЭС.

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"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - цитирует Рогова РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ВСУ в последнее время усилили интенсивность обстрелов в Запорожской области. Рогов отметил, что обмеление Днепра создается искусственно. Власти в Киеве постепенно перекрывают гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях реки, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

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