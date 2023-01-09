Киев начал подготовку к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС

Обмеление Днепра, по мнению экспертов, создано искусственно

ВСУ готовят высадку десанта в районе Каховского водохранилища. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, идет подготовка к форсированию Днепра, цель украинских военных – захват Запорожской АЭС.

"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - цитирует Рогова РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ВСУ в последнее время усилили интенсивность обстрелов в Запорожской области. Рогов отметил, что обмеление Днепра создается искусственно. Власти в Киеве постепенно перекрывают гидротехнические затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях реки, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"