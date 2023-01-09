Детеныши гамадрилов родились в крымском парке "Тайган"

Одна из мам не хочет заботиться о детеныше

В крымском парке "Тайган" - пополнение. Сразу в двух семействах обезьян родились детеныши. Одна мама все время проводит с новорожденным, а вот вторая новым обязанностям явно не рада. Зоологи пытаются выявить причину такой разницы в поведении приматов.

Оглушительный крик – защитная реакция! В большом семействе гамадрилов - пополнение. Детеныши появились сразу у двух самок. Правда подход к воспитанию оказался совершенно разным. Одна не отпускает малыша ни на шаг, держит в тепле, бережно прижимая его к животу и груди, нежно умывает. Вторая – словно кукушка – подсовывает свое дитя другим.

Гамадрила так и прозвали – непутевая мамаша. Оставляет малыша одного, неуклюже, как бы отталкивая, носит на руке, то и дело переворачивая вверх тормашками. Причину такого поведения установить пока не удалось. Возможно, у самки пропадает молоко, или она просто не готова к материнству. Впрочем, посетители парка говорят – все дело в отсутствии внимания со стороны главы семейства. Но и его можно понять – приходится тратить силы на наведение порядка.

В строго патриархальном обществе последнее слово за вожаком. Если мать и сородичи не справляются с детенышем, то воспитание в свои руки берет самец. Он и старших накажет за плохое поведение и младших пригреет.

Органы опеки - в данном случае это сотрудники парка - тут бессильны. Пока мать окончательно не отказалась от детеныша, стая воспринимает его как своего. Никого не подпустит, никому не отдаст. Да и для новорожденного даже такая семья лучше, чем жизнь без сородичей.

Показательный пример – Люся. Она родилась слабой, не могла держать голову, подволакивала лапу. Все та же непутевая мамаша 8 месяцев назад решила избавиться от детеныша и просто швырнула малыша в стенку. Но работники парка спасли и выходили обезьяну.

Уже через три года Люсю попробуют вернуть сородичам. Познакомят с гамадрилами, которых тоже выращивали люди. И, возможно, у них получится создать свою стаю.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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