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Синоптики предсказали отступление морозов в Москве

08:55
  • понедельник
  • 09 января 2023

Потепление ожидается с 10 января

Потепление придет в Москву и Московскую область 10 января. Морозы начнут отступать, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Морозы начнут отступать с завтрашнего дня. 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду - всего лишь минус 7, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов", - сказал он.

Из-за морозов в столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности, он действует до 21:00 10 января. А предупреждение об опасности гололедицы действительно до 12:00 11 января.

В понедельник в Москве без осадков, гололед и до минус 17 градусов, в ночь на вторник температура опустится до минус 19, передает ТАСС.

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