Володин рассказал о 75,9% оставшихся в России иностранных компаниях

Их устраивает деловой климат

В России остались 75,9% иностранных компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, это говорит о том, что бизнес верит в хорошие перспективы развития экономики страны и их устраивает деловой климат.

"Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки. Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объёмы", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что производство одежды выросло на 42%, а выпуск лекарств – на 15%. Важно, чтобы бизнес был национально ориентировал, а заработанные деньги оставались в стране и использовались для ее развития, подчеркнул спикер Госдумы.

Иностранные компании начали покидать российский рынок сразу после начала специальной военной операции. Свою деятельность в России прекратили несколько сотен зарубежных фирм.

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