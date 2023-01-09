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Российская армия освободила село Бахмутское

09:25
  • понедельник
  • 09 января 2023

Это пригород Соледара

Российская армия освободила село Бахмутское к северо-востоку от Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

Село Бахмутское является пригородом города Соледар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российской армией  в районе Артемовска и Соледара.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар и окрестные поселки.

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