Это пригород Соледара

Российская армия освободила село Бахмутское к северо-востоку от Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

Село Бахмутское является пригородом города Соледар.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам, которые ведут бои с российской армией в районе Артемовска и Соледара.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что ВСУ в ближайшее время оставят город Соледар и окрестные поселки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"