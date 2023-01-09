"Патронов - последняя лента": боец ВСУ рассказал о бедственном положении в армии

ВСУ несут большие потери и бросают позиции

На родину из украинского плена вернулись 50 российских военнослужащих. Им грозила смертельная опасность. Бойцы прошли через пытки, голод. Теперь их ждёт реабилитация и всесторонняя помощь. Наши подразделения тем временем продвигаются на Артёмовском направлении. Бои идут на подступах и в самом Соледаре.

Ил-76 плавно гасит двигатели – перелет прошел спокойно. Это настроение передается российским военным, которые еще вчера находились в плену. Оказавшись на родной земле, они снова начинают улыбаться. Многие уже успели позвонить домой и сообщить об освобождении.

Раненым помогают покинуть самолет и пересесть в автобусы. Всем, кому это необходимо, сразу оказывают медицинскую и психологическую помощь. Для того, чтобы описать пережитое в плену, не сразу подбирают слова: "Морально давят. И физическими упражнениями некоторых людей, которые не готовы к этому, очень сильно...".

О пленных с украинской стороны много может рассказать экипаж этого танка Т-72В3 Восточного военного округа. Два, а иногда три раза в сутки команда получает боевые задания и на передовой ведет огонь с расстояния до пяти километров.

Вот как работа российских танкистов выглядит с воздуха (см. видео). Именно операторы беспилотников заметили, что ВСУ пытаются предпринять атаку под Донецком. Встречным огнем уничтожают бронемашины противника – после прямого попадания детонирует боекомплект.

С помощью беспилотника удалось выявить расположение легкобронированной техники и скопление живой силы противника на этом участке фронта. Цели уничтожает реактивная система залпового огня "Град".

"Беспилотники снимают координаты, присылают нам на пункт управления. Быстро обсчитываем цель, занимаем огневые порядки. Отрабатываем. На все про все у нас максимум минут 15. Больше на огневой позиции не задерживаемся. Так как ответка", - рассказал командир батареи.

Артиллерия уничтожает позиции противника в лесопосадке под Лисичанском. В 35 километрах - под Соледаром бои теперь идут в западной части города. Вот так положение украинских военных описывает боец ВСУ: "Мы сидим в обороне. И приказа отступать не было. И ты сидишь с обычным пулеметом, ты не спал двое суток. Патронов осталась последняя лента".

А это уже снятые от первого лица кадры штурма украинских позиций. Бойцы ВСУ перестали отстреливаться, когда российская пехота зашла в окопы. Со стороны противника проявлений гуманизма намного меньше. В воскресенье ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкой республики, выпустив 150 снарядов различного калибра. Целями националистов вновь стали жилые кварталы.

В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения. Повреждены девять домов, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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