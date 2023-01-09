В Германии возникли трудности с поставкой Украине БМП "Мардер"

Как оказалось, в стране просто нет такого количества исправных боевых машин

Италия утвердит очередной пакет военной помощи Украине не ранее февраля. Решение вопроса затягивается. Власти боятся, что страна останется без оружия. С этой проблемой уже столкнулась Германия. Берлин с трудом сможет выполнить данное Киеву обещание о поставках БМП.

Кажется, в Германии сполна прочувствовали поговорку: слово – не воробей. Наобещав в спешке Украине внушительный пакет военной помощи, власти теперь лихорадочно пытаются наскрести по сусекам Бундесвера 40 боевых машин "Мардер". После проведенной инвентаризации поняли, что отдавать придется те, что берегли для себя.

"У оружейной компании на складах остались около 60 боевых машин пехоты "Мардер", которые могут быть отремонтированы, но их модернизация займет слишком много времени. Поскольку федеральное правительство хочет поставить 40 "Мардеров" для оснащения украинского батальона к концу марта, армия теперь должна передать большую часть вооружения из своих собственных запасов", - пишут СМИ.

Назад хода нет. После того, как США втянули страны в большой марафон помощи Киеву, многие из них только сейчас начали осознавать, в какой ситуации оказались. Правда, Германия, все же смогла удержаться и не дать свои танки "Леопарды", побоявшись окончательно стать участницей украинского конфликта. Хотя та же Польша буквально уговаривает союзников по НАТО бросить все силы на ослабление России.

"Страны НАТО и ЕС сейчас можно разделить на два лагеря. Авторы присваивают этим двум группам термины "мир" и "справедливость". Первая группа стран, в которую входит Германия, хочет как можно скорее прекратить боевые действия на Украине – даже если стране придется пойти на территориальные уступки. Главная цель другой – максимально "наказать" Россию", - пишут СМИ.

"Поставляя оружие Украине, мы автоматически втягиваемся в войну. Я понимаю цели Зеленского, Путина... Свои цели в этом конфликте есть и у США. Но Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное. Тогда почему мы подвергаем себя риску ядерного противостояния?" – задается вопросом Ханс-Георг Маасен, экс-шеф Федеральной службы защиты Конституции ФРГ.

Новый – 6-й пакет помощи – ждет Киев и от Рима. Однако в него пока готовы вложить лишь системы ПВО, об оружии, как заявили в МИД Италии, речь не идет. Это еще показывает, что Запад очень аккуратно и избирательно подходит к поставкам оборудования Украине, боясь перейти красную линию.

Тем более, что часть этой техники, скорее всего, так и не дойдет до фронта. Очередная партия гуманитарной помощи Киеву – уже на сайте объявлений. Эти генераторы в конце декабря замерзающим украинцам передала Великобритания, которая в этот раз по какой-то причине всеобщую инициативу Запада проигнорировала.

Не мудрено, учитывая ситуацию в здравоохранении. Уже на этой неделе медики снова собираются выйти на улицы Лондона, чтобы заявить о своих требованиях. Из-за высокой инфляции медперсонал требует повышения зарплат, но британское правительство усердно это не замечает.

Энергокризис, охвативший Европу, заставляет многие компании просто закрываться. Высокие цены на отопление и электричество доставляют проблемы предпринимателям. Фармакологические компании задерживают поставки необходимых препаратов.

Вместо того, чтобы решать эти проблемы, европейские политики жертвуют последнее Киеву. Впрочем, американские эксперты считают, что все это продлится недолго. Как только в США увидят очередной проигрыш Киева, то помощь свернут очень быстро.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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