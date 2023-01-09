ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В столице Бразилии ввели режим ЧС из-за масштабных беспорядков

11:53
  • понедельник
  • 09 января 2023

Протестующие не признают итоги октябрьских президентских выборов

Масштабные беспорядки в Бразилии. Тысячи сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, не согласных с результатами выборов, ворвались в резиденцию нового главы государства и парламент. Они разгромили здания, забрали ценные произведения искусства и вступили в стычки с полицией. Погромы продолжались несколько часов. 400 человек задержаны. В столице до конца месяца действует режим ЧС.
Полиция задержала 400 человек в ходе беспорядков в Бразилии

Противники действующей власти с желто-зелеными флагами штурмом взяли здание Национального Конгресса, атаковали парламент и Верховный суд, выбили стекла и проникли в резиденцию президента, круша все на своем пути. Танцевали на столах, пели гимн, а потом и вовсе решили все затопить.

Всего на улицы столицы вышли около пяти тысяч человек с палками и камнями в руках. Полиция разгоняла их с помощью слезоточивого газа. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, бросали дымовые шашки.

Через несколько часов полиция сумела взять ситуацию под контроль. Задержаны как минимум 200 человек. За попытку госпереворота им грозит серьезный тюремный срок. В столице введен режим чрезвычайного положения.

Действующий президент Бразилии Лулу да Силва осмотрел поврежденные здания и на пресс-конференции заявил, что за штурм придется ответить каждому: "Я хочу сказать вам сказать, что все люди, которые это сделали, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу, свободу общения, свободу выражения, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления этой демократии".

Протестующие не признают итоги президентских выборов, которые состоялись в октябре 2022-го. Тогда во втором туре победил социалист Лула да Силва, обойдя консерватора Жаира Болсонару всего на 1,1 процента. Ещё летом его сторонники заявляли, что не позволят у них "украсть выборы", всячески намекая на повторения сценария "похода на Капитолий" экс-президента США Дональда Трампа два года назад. Министр юстиции Бразилии Флавио Дино такую реакцию назвал "терроризмом".

Жаир Болсонару, который после инаугурации да Силвы покинул Бразилию и сейчас находится в США, написал в Твиттере, что "мирные демонстрации в рамках закона являются частью демократии". Победу своего оппонента он так и не признал. И многие уверены, что именно бывший президент причастен к сегодняшним событиям.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Протесты в Бразилии
Протесты в Бразилии
Протесты в Бразилии
Протесты в Бразилии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.