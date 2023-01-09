В столице Бразилии ввели режим ЧС из-за масштабных беспорядков

Протестующие не признают итоги октябрьских президентских выборов

Масштабные беспорядки в Бразилии. Тысячи сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, не согласных с результатами выборов, ворвались в резиденцию нового главы государства и парламент. Они разгромили здания, забрали ценные произведения искусства и вступили в стычки с полицией. Погромы продолжались несколько часов. 400 человек задержаны. В столице до конца месяца действует режим ЧС.

Противники действующей власти с желто-зелеными флагами штурмом взяли здание Национального Конгресса, атаковали парламент и Верховный суд, выбили стекла и проникли в резиденцию президента, круша все на своем пути. Танцевали на столах, пели гимн, а потом и вовсе решили все затопить.

Всего на улицы столицы вышли около пяти тысяч человек с палками и камнями в руках. Полиция разгоняла их с помощью слезоточивого газа. Чтобы утихомирить разъяренную толпу, бросали дымовые шашки.

Через несколько часов полиция сумела взять ситуацию под контроль. Задержаны как минимум 200 человек. За попытку госпереворота им грозит серьезный тюремный срок. В столице введен режим чрезвычайного положения.

Действующий президент Бразилии Лулу да Силва осмотрел поврежденные здания и на пресс-конференции заявил, что за штурм придется ответить каждому: "Я хочу сказать вам сказать, что все люди, которые это сделали, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу, свободу общения, свободу выражения, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления этой демократии".

Протестующие не признают итоги президентских выборов, которые состоялись в октябре 2022-го. Тогда во втором туре победил социалист Лула да Силва, обойдя консерватора Жаира Болсонару всего на 1,1 процента. Ещё летом его сторонники заявляли, что не позволят у них "украсть выборы", всячески намекая на повторения сценария "похода на Капитолий" экс-президента США Дональда Трампа два года назад. Министр юстиции Бразилии Флавио Дино такую реакцию назвал "терроризмом".

Жаир Болсонару, который после инаугурации да Силвы покинул Бразилию и сейчас находится в США, написал в Твиттере, что "мирные демонстрации в рамках закона являются частью демократии". Победу своего оппонента он так и не признал. И многие уверены, что именно бывший президент причастен к сегодняшним событиям.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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