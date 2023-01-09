ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Футбольные фанаты устроили массовую драку в Италии

11:52
  • понедельник
  • 09 января 2023

Пришлось вмешаться полиции

В Италии футбольные болельщики устроили массовую драку на одной из главных автострад республики. Фанаты давних соперниц - команд "Рома" и "Наполи" - случайно встретились на трассе, соединяющей Милан и Неаполь.

Завязалась потасовка. В ход пошли палки, камни, дымовые шашки и петарды. Один человек получил ножевое ранение. Его доставили в ближайшую больницу. На место инцидента прибыли полицейские. Они перекрыли дорогу на 1,5 часа, сообщает "ТВ Центр".

В последний день рождественских каникул, когда трасса особенно загружена, это мгновенно привело к образованию многокилометрового затора. Такие стычки на этом шоссе уже случались. 15 лет назад в одной из них погиб человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уличные беспорядки в Италии
Уличные беспорядки в Италии
Уличные беспорядки в Италии
Уличные беспорядки в Италии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.