Футбольные фанаты устроили массовую драку в Италии

Пришлось вмешаться полиции

В Италии футбольные болельщики устроили массовую драку на одной из главных автострад республики. Фанаты давних соперниц - команд "Рома" и "Наполи" - случайно встретились на трассе, соединяющей Милан и Неаполь.

Завязалась потасовка. В ход пошли палки, камни, дымовые шашки и петарды. Один человек получил ножевое ранение. Его доставили в ближайшую больницу. На место инцидента прибыли полицейские. Они перекрыли дорогу на 1,5 часа, сообщает "ТВ Центр".

В последний день рождественских каникул, когда трасса особенно загружена, это мгновенно привело к образованию многокилометрового затора. Такие стычки на этом шоссе уже случались. 15 лет назад в одной из них погиб человек.

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