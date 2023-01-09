Киев признал эффективность российских кибератак

Украинские власти намерены пожаловаться суду в Гааге

Россия параллельно с ударами по объектам украинской критической инфраструктуры проводит кибератаки на корпоративные сети предприятий. Эффективность такого подхода признал замглавы Госспецсвязи Украины Виктор Жора. В качестве примера он привел атаку на энергетическую компанию ДТЭК в июле 2022 года

"Была обстреляна их теплоэлектростанция и одновременно атакована их корпоративная сеть. Это спланированная и управляемая акция России", - заявил Жора, руководящий операциями по кибербезопасности на Украине, в интервью изданию Politico.

Замглавы Госспецсвязи утверждает, что такие же скоординированные действия он наблюдал в Одессе, Николаеве и Львове, где обстрелы подкреплялись кибератаками на местных интернет-провайдеров, органы власти и веб-сайты. По мнению Жоры, эти атаки можно приравнять к военным преступлениям, так что Киев собирается передать материалы в Международный уголовный суд в Гааге.

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