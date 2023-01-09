Их достроят в 2023 году
Сергей Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы. Новая запись появилась в блоге мэра.
Он рассказал, что в 2022 году столичные власти продолжили создание новых мест приложения труда – будущих точек роста городской экономики. В новом году многие из них должны войти в строй. Это:
— ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы" с технологичным кластером "Ломоносов" в Раменках;
— Индустриальный парк "Руднево" на востоке Москвы;
— Кампус МГТУ им. Баумана.
В "Бауманке" уже открылись Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий, подчеркнул мэр.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"