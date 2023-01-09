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Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы

09:48
  • понедельник
  • 09 января 2023

Их достроят в 2023 году

Сергей Собянин рассказал о новых объектах инновационной инфраструктуры Москвы. Новая запись появилась в блоге мэра.

Он рассказал, что в 2022 году столичные власти продолжили создание новых мест приложения труда – будущих точек роста городской экономики. В новом году многие из них должны войти в строй. Это:

— ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы" с технологичным кластером "Ломоносов" в Раменках;

— Индустриальный парк "Руднево" на востоке Москвы;

— Кампус МГТУ им. Баумана.

В "Бауманке" уже открылись Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий, подчеркнул мэр.

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