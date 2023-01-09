Европа может лишиться доступа в космос

Причина - кризис в секторе пусковых установок

Европа может лишиться независимого доступа в космос. В ЕС - кризис в секторе пусковых установок, кроме того, отсутствует конкурентноспособность в сфере развития услуг по запуску спутников.

"Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет", - заявил гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times.

По словам гендиректора ЕКА, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходим рыночно-ориентированный подход. Это означает предоставление частному сектору большей власти решать, где и как строить европейские пусковые системы.

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