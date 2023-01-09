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Теннисисты с положительном тестом на COVID-19 смогут выступить на Australian Open

10:33
  • понедельник
  • 09 января 2023

При условии, что они чувствуют себя "достаточно хорошо"

Организаторы Australian Open допустят теннисистов с положительным результатом на COVID-19 до участия в турнире.

Об этом в понедельник, 9 января, написала газета The Age. Теннисисты смогут продолжать соревнования, если они чувствуют себя "достаточно хорошо". При ухудшении состояния следует оставаться дома, подчеркнул исполнительный директор Федерации тенниса Австралии Крейг Тили.

"Мы полагаем, что среди игроков будут те, кто примет участие в соревнованиях с COVID-19", - сказал он.

Игрокам рекомендовали сообщить организаторам о положительном результате теста, чтобы врач соревнований мог следить за состоянием их здоровья.

Аналогичные рекомендации действуют и для зрителей. Им необязательно иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации, подчеркнул Тили.

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