Опубликованы кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО

На каждую цель израсходован один снаряд

Российские военнослужащие применили высокоточные боеприпасы нового поколения в зоне специальной военной операции. Кадры опубликовало Минобороны России.

ВС России использовали для разведки беспилотные летательные аппараты. С их помощью были вскрыты позиции украинских националистов в укрепленном опорном пункте. Кроме того, камеры засекли выдвижение бронетехники противника.

Опорный пункт и бронетехника противника были уничтожены точечным ударом высокоточными боеприпасами нового поколения. На каждую цель было израсходовано по одному снаряду.

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