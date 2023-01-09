Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации у туристов

Ограничение действовало менее суток
Таиланд отменил проверку сертификатов о вакцинации от COVID-19 для въезда в страну.
Об этом в понедельник, 9 января, сообщил журналистам заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул. Ограничение, введенное на фоне вспышки COVID-19 в Китае, действовало менее суток.
"Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня", - сказал он.
Чанвиракун признал, что власти страны погорячились с требованием о проверке сертификатов вакцинации у путешественников, прибывающих в Таиланд со всех направлений.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"