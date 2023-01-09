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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

11:16
  • понедельник
  • 09 января 2023

Поводом стали антироссийские высказывания артиста

Следственный комитет России возбудит уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин. Поводом стали антироссийские заявления актера.

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"️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова", - говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России. Актер заявил: если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. А на Россию ему "наплевать" - даже если, по словам Смольянинова, страна "превратится в радиоактивный пепел". В Госдуме после таких высказываний артиста потребовали возбудить в отношении него уголовное дело.

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