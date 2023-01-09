Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию

Ранее предложение одобрило правительство

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Документ опубликовал в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о денонсации Конвенции, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года.

Ранее предложение о денонсации Конвенции одобрило правительство России.

В законопроекте поясняется, что решение о денонсации принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), пишет "Интерфакс".

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