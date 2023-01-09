Предпринимателя Бориса Зимина объявили в розыск

Статья не уточняется

МВД объявило в розыск предпринимателя и сына основателя "Вымпелкома" Бориса Зимина (внесен в реестр иностранных агентов – прим. ред.).

Как следует из карточки министерства, Зимина разыскивают по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

"Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК России", - сказано в базе ведомства.

Ранее МВД объявило в розыск российского коллекционера и галериста Марата Гельмана (внесен в список СМИ-иноагентов – прим. ред.).

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