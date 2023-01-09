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Киев пытается скрыть отступление ВСУ из Соледара

11:49
  • понедельник
  • 09 января 2023

Власти хотят представить бегство как плановую ротацию

Украинские власти пытаются скрыть отступление из Соледара. В Киеве пытаются убедить войска, что массовое бегство, в которое превратился организованный отход – не более, чем плановая ротация, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"Сейчас украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия и вот-вот им на замену придут свежие силы", - заявил Филипоненко в эфире телеканала "Россия-24".

Представитель ЛНР напомнил, что командование ВСУ и ранее до последнего убеждало войска, что они не в окружении. В конечном счете, по словам Филипоненко, подразделения либо сдавались в плен, либо же были полностью разгромлены.

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