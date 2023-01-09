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В России с коронавирусом госпитализирован 441 человек

11:29
  • понедельник
  • 09 января 2023

Скончался 41 пациент

За сутки в России госпитализирован 441 заболевший коронавирусом. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 2754 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 2990 человек, скончался 41 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 793 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 100. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 277 человек, в Московской области – 81.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21829736 случаев заболевания, зарегистрирован 394121 летальный исход.

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