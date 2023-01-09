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Бочкарёв: Готовность монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ превысила 90%

11:57
  • понедельник
  • 09 января 2023

НКЦ – один из ключевых проектов для Москвы и всей страны

Готовность основных монолитных конструкций комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) превысила 90%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Работы на стройплощадке не останавливались в период новогодних каникул.

По словам Бочкарева, НКЦ – один из ключевых проектов не только для Москвы, но и для страны в целом. На объекте задействовано порядка 1400 человек и 25 единиц строительной техники.

В высотной части здания работы ведутся на уровне 38 этажа 288-метровой башни, идёт подготовка к устройству 39-го. В низкоэтажной части комплекса полностью завершены монолитные работы, заканчиваются кровельные работы, продолжается устройство внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей и лифтового оборудования.

"На сегодняшний день готовность основных монолитных конструкций комплекса зданий НКЦ можно оценить в 93%", – отметил Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, на объектах НКЦ уложено 169 тысяч кубометров бетона, продолжается возведение монолитных конструкций высотной части. Башня НКЦ будет оснащена и современным оборудованием.

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