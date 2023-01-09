Брэд Питт решает, как жить на "полупенсии"

Актер хочет "держаться подальше" от кинобизнеса

Голливудский актер Брэд Питт планирует уйти на пенсию.

Актер продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Питт продолжит сниматься в кино, но будет "держаться подальше" от кинобизнеса, сообщил таблоид Page Six.

"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", - рассказал источник.

Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью во Франции.

"Питт подумывает заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели... Просто хочет жить в этом мире", - сказал источник.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"