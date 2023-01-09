Брэд Питт решает, как жить на "полупенсии"

Актер хочет "держаться подальше" от кинобизнеса
Голливудский актер Брэд Питт планирует уйти на пенсию.
Актер продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Питт продолжит сниматься в кино, но будет "держаться подальше" от кинобизнеса, сообщил таблоид Page Six.
"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", - рассказал источник.
Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью во Франции.
"Питт подумывает заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели... Просто хочет жить в этом мире", - сказал источник.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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