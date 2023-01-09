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"Парадокс Путина": раскрыт секрет частых звонков Макрона в Кремль

12:20
  • понедельник
  • 09 января 2023

Президент Франции рассказал о достоинствах российского лидера

Эммануэль Макрон рассказал о "парадоксе Путина". По словам президента Франции, он заключается в том, что при личной встрече выясняется, что российский лидер – вовсе не "неприятный" человек.

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"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс", — приводит высказывание Макрона в одном из недавних интервью британская газета The Telegraph.

Французский лидер с самого начала конфликта в феврале этого года призывал западных политиков поддерживать диалог с президентом России. Его частые звонки в Кремль – вкупе с заявлениями о намерении переговорить с Путиным по телефону – стали предметом многочисленных шуток в соцсетях. При этом Макрон критически высказывался о Москве из-за специальной военной операции на Украине и одобрил поставку Киеву вооружений.

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