"Парадокс Путина": раскрыт секрет частых звонков Макрона в Кремль

Президент Франции рассказал о достоинствах российского лидера

Эммануэль Макрон рассказал о "парадоксе Путина". По словам президента Франции, он заключается в том, что при личной встрече выясняется, что российский лидер – вовсе не "неприятный" человек.

"Во-первых, когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс", — приводит высказывание Макрона в одном из недавних интервью британская газета The Telegraph.

Французский лидер с самого начала конфликта в феврале этого года призывал западных политиков поддерживать диалог с президентом России. Его частые звонки в Кремль – вкупе с заявлениями о намерении переговорить с Путиным по телефону – стали предметом многочисленных шуток в соцсетях. При этом Макрон критически высказывался о Москве из-за специальной военной операции на Украине и одобрил поставку Киеву вооружений.

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