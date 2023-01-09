Женщины более суеверны

Медсестры возглавили список самых суеверных работников. Таковы данные опроса портала SuperJob. 42% представителей этой профессии признались, что верят в приметы.

Следом в списке идут продавцы-консультанты, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие. Также в пятерку лидеров вошли врачи, HR-менеджеры, водители и разнорабочие. При этом за последние два года количество суеверных работников выросло практически во всех профессиях.

В целом суеверными себя считает треть россиян. Причем женщины более суеверны, чем мужчины (33% против 22%).

Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу и аналитиков.

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