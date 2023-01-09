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Дети с редкими заболеваниями побывали в столичной резиденции Деда Мороза

14:47
  • понедельник
  • 09 января 2023

Им устроили увлекательное путешествие-квест

Настоящий праздник устроили в столичной резиденции Деда Мороза для детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Подопечных фонда "Круг добра" ждало увлекательное путешествие-квест. Им предстояло собрать вместе разбежавшиеся по теремам усадьбы месяцы года. Ребятам удалось побывать в доме Деда Мороза, получить из его рук подарки и загадать желания в его личном кабинете.

Кроме того, они отправили свои письма и поздравления, воспользовавшись волшебной почтой, а также совершили прогулку по сказочным тропкам в компании снеговиков.

"Это первая наша совместная акция с усадьбой Деда Мороза. И сегодня мы ожидаем около 100 наших деток. К сожалению, это только те, кто имели возможность прийти, кто территориально, транспортно имеет сегодня возможность находиться сегодня с нами. Совместно с нашими партнерскими пациентскими организациями, с которыми мы поддерживаем очень тесный контакт, мы пригласили детей сегодня на наш праздник", - рассказала начальник проектного отдела фонда "Круг добра" Наталья Кулакова.

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