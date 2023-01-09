Система теплоснабжения Москвы работает на максимуме

В городе - аномальные морозы

Первая рабочая неделя года началась с сильных морозов. В городе действует "оранжевый" уровень опасности, а температура воздуха ниже климатической нормы.

Ещё в завершении длинных новогодних праздников в Москве установилась самая холодная пятидневка с начала века с ночными температурами до минус 29 градусов. В связи с чем система теплоснабжения города работает на максимуме.

На постоянном контроле и энергоснабжение Москвы. Специалисты контролируют, чтобы сети работали нормально, несмотря на нагрузку, а также снегопады, ледяной дождь, температурные качели и морозы.

"За прошедшие 7 дней, праздничных выходных дней, по сети МКС фактически сложных аварийных отключений не было, были локальные, которые ликвидировались максимально быстро, это занимало 10-20 минут", - сообщил Максим Бабин, заместитель главного инженера по оперативно-техническому управлению "Московских кабельных сетей".

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