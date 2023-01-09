Собянин открыл после реконструкции Старорублёвский путепровод

Он проходит в районе железнодорожных путей МЦД-1

В понедельник на западе Москвы после реконструкции был открыт Старорублёвский путепровод. Это один из важных объектов, необходимых для Северного дублёра Кутузовского проспекта, строительство которого должно быть завершено уже в этом году. Путепровод проходит в районе железнодорожных путей МЦД-1. В запуске движения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Важнейшая часть будущей вылетной магистрали, которая свяжет район Сити с северным обходом Одинцова, сегодня достроена. Это Старорублёвский путепровод. Он проходит через железнодорожные пути и строящийся Северный дублёр Кутузовского проспекта. И необходим для полноценной работы новой трассы. Когда-то это был обычный переезд через железнодорожные пути длиной всего 80 метров, по одной полосе движения в каждом направлении. Теперь движение здесь будет намного быстрее.

"Его реконструировали, обновили и сделали сейчас одностороннее движение для того, чтобы максимально разгрузить съезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе, таким образом сейчас съезд организован в сторону Рублевского шоссе, улицы Герасима Курина, и на весь жилой комплекс Фили-Давыдково", - рассказал Олег Никитин, заместитель генерального директора АО "Миск".

Работы по реконструкции путепровода были начаты в мае 2020-го и завершены сейчас - почти на год раньше срока. А это позволит ускорить и строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта.

"Продолжается активное строительство Северного дублера Кутузовского проспекта - на сегодняшний день выполнено 2/3 работ, все основные работы будут закончены до конца текущего года. Город параллельно частному инвестору строит инженерные коммуникации и местные дороги, в частности, 2 недели назад была закончена реконструкция Барклая со строительством путепровода, в течение 7-8 месяцев будет закончена реконструкция Ивана Франко, и сегодня мы запускаем путепровод на Старорублевское шоссе с выходом на Кутузовский проспект", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Протяжённость Старорублёвского путепровода увеличена в три раза – до 240 метров. Это обеспечит комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублёвское шоссе и строящийся Северный дублёр Кутузовского проспекта в сторону МКАДа.

Всего в рамках этого большого проекта было построено и реконструировано 770 метров дорог. Для защиты от шума вдоль путепровода установлены экраны. В рамках благоустройства на прилегающей территории выполнено устройство газонов, высажены деревья и кустарники.

Реконструкция Старорублёвского путепровода улучшит транспортное обслуживание с населением свыше 350 тысяч человек, обеспечит коридор прохождения основного хода Северного дублёра Кутузовского проспекта, свяжет Кутузовский проспект с его Северным дублёром, а также улицы Ивана Франко и Герасима Курина. А время проезда снизится в среднем на 10 минут.

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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