ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершается строительство депо "Аминьевское"

15:04
  • понедельник
  • 09 января 2023

Оно будет обслуживать БКЛ метро

В Москве на финальную стадию вышло строительство депо "Аминьевское", которое необходимо для обслуживания Большой кольцевой линии метро.

Объект возводят в два этапа. До марта будет открыт корпус для стоянки и ремонта поездов, а также подготовки технического персонала. Ближе к лету депо будет запущено в полном объеме.

Общая площадь территории свыше 17 гектаров, здесь будут работать почти 1400 человек. Возвели объект почти за год, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Электродепо
Электродепо
Электродепо
Электродепо
Электродепо
Электродепо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.