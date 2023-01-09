В Москве завершается строительство депо "Аминьевское"

Оно будет обслуживать БКЛ метро

В Москве на финальную стадию вышло строительство депо "Аминьевское", которое необходимо для обслуживания Большой кольцевой линии метро.

Объект возводят в два этапа. До марта будет открыт корпус для стоянки и ремонта поездов, а также подготовки технического персонала. Ближе к лету депо будет запущено в полном объеме.

Общая площадь территории свыше 17 гектаров, здесь будут работать почти 1400 человек. Возвели объект почти за год, сообщает "ТВ Центр".

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