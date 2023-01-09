Жителям нескольких домов в Химках восстановили подачу тепла

Ситуацию прокомментировали в местной администрации

В подмосковные Химки наконец возвращается тепло! Трое суток жители сразу нескольких домов оставались без горячей воды и отопления.

Учитывая морозы, температура в квартирах быстро опустилась сразу на 10 градусов. Чтобы не замёрзнуть, жители включали обогреватели. И теперь ждут счета за электричество.

Как пояснили в администрации городского округа Химки, отключение горячего водоснабжения было связано с остановкой насосов в центральном тепловом пункте. Аварию устранили. Однако для заполнения системы может понадобиться время.

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