ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителям нескольких домов в Химках восстановили подачу тепла

15:06
  • понедельник
  • 09 января 2023

Ситуацию прокомментировали в местной администрации

В подмосковные Химки наконец возвращается тепло! Трое суток жители сразу нескольких домов оставались без горячей воды и отопления.

Учитывая морозы, температура в квартирах быстро опустилась сразу на 10 градусов. Чтобы не замёрзнуть, жители включали обогреватели. И теперь ждут счета за электричество.

Как пояснили в администрации городского округа Химки, отключение горячего водоснабжения было связано с остановкой насосов в центральном тепловом пункте. Аварию устранили. Однако для заполнения системы может понадобиться время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тепло
Тепло
Дом в Химках
Дом в Химках
Прорыв трубы
Прорыв трубы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.