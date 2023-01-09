Появились подробности убийства трех человек в московской квартире

Квартиру подожгли

В Москве расследуют запутанное дело об убийстве трёх человек. Тела 41-летнего мужчины, его 65-летней матери и 38-летней сестры обнаружили накануне после пожара в квартире на улице Дмитрия Ульянова.

Но причиной их смерти людей стали не последствия возгорания, а огнестрельные ранения. Следствие полагает, что родственники поссорились, в ходе конфликта мужчина достал своё ружье и несколько раз выстрелил в женщин. После чего поджёг квартиру и покончил с собой.

По некоторым данным, мужчина страдал манией преследования. И считал, что мать и сестра собираются лишить его жилья.

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