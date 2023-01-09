ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Под Луховицами разлилась река Ока

15:23
  • понедельник
  • 09 января 2023

Это могло произойти из-за недавнего снегопада

Паводок среди зимы. Несмотря на 20-градусные морозы, рядом с подмосковными Луховицами разлилась река Ока. Такими кадрами делятся жители ближайших сёл.

Вода начала выходит из берегов ещё 4 января, затапливая дороги и овраги. На некоторых участках ее уровень поднялся аж на 1 метр. Теперь в некоторые поселения можно попасть только на спецтранспорте.

Так, сотрудникам Мособлпожспаса пришлось эвакуировать из села Слёмские Борки десять человек на пожарной автоцистерне, в основном, это люди, которые приезжали туда на праздники. Для оставшихся жителей организован подвоз продуктов питания и медикаментов.

Минтранс области отметил, что вода в Оке зимой поднялась впервые. Предположительно, это могло произойти из-за недавнего снегопада и резкого таяния при плюсовой температуре. Местные с такой версией не согласны, они говорят, что всему виной неконтролируемый сброс воды. Она пошла по уже замерзшему руслу и вышла из берегов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Паводок
Паводок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.