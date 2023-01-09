Под Луховицами разлилась река Ока

Это могло произойти из-за недавнего снегопада

Паводок среди зимы. Несмотря на 20-градусные морозы, рядом с подмосковными Луховицами разлилась река Ока. Такими кадрами делятся жители ближайших сёл.

Вода начала выходит из берегов ещё 4 января, затапливая дороги и овраги. На некоторых участках ее уровень поднялся аж на 1 метр. Теперь в некоторые поселения можно попасть только на спецтранспорте.

Так, сотрудникам Мособлпожспаса пришлось эвакуировать из села Слёмские Борки десять человек на пожарной автоцистерне, в основном, это люди, которые приезжали туда на праздники. Для оставшихся жителей организован подвоз продуктов питания и медикаментов.

Минтранс области отметил, что вода в Оке зимой поднялась впервые. Предположительно, это могло произойти из-за недавнего снегопада и резкого таяния при плюсовой температуре. Местные с такой версией не согласны, они говорят, что всему виной неконтролируемый сброс воды. Она пошла по уже замерзшему руслу и вышла из берегов.

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