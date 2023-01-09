В Центре Грабаря восстанавливают уникальные экспонаты

Перед работами проводится научное исследование

Вылечить артефакт! В Центре Грабаря не просто восстанавливают редчайшие экспонаты, а дарят им вторую жизнь. Тончайшие слои краски и перламутра, воздушный шёлк и изящные линии портретов - всё нужно воссоздать заново, повторив за древними мастерами высочайшую технику исполнения. Как отсечь лишнее?

Рабочий день. Серьезные люди. А играют в настольные игры. Вот они - сразу два экземпляра. Родом из восемнадцатого века. Тончайшая резьба. Кому и игрушки, а реставраторам - нелёгкий труд.

"Здесь были демонтированы пластинки, потому что они отходили, разбитые, грязные, поэтому мы их снимаем, очищаем, восстанавливаем и потом на место сажаем", - пояснила Елена Рябцева, художник-реставратор.

Сначала даже и не знали, что это за игра. Пока одна из сотрудниц не увидела в магазине похожий современный вариант. Оказалось, солитер. Уже столетия популярен, отлично развивает логику. А по соседству колдуют над другой изящной игрушкой. Для прекрасных дам. Веер, девятнадцатый век. Из коллекции музея-усадьбы "Останкино". Практически полностью был разрушен.

"Долго, кропотливо потом каждый слой я укрепляю. Там, где сгиб, обычно разрыв бывает, и вот мне приходится разделять две половинки экрана, туда подсовывать бумажку и клеить", - говорит Екатерина Соловьева, реставратор высшей категории.

А у этого роскошного китайского веера сложное, но удачное "лечение" уже позади. Реставраторы восстановили разбитые резные перламутровые пластины. Не уставая восхищаться высочайшей техникой исполнения. Экспортный, кстати, был вариант. Китайцы создавали специально для Европы.

"Его экран, бумажный экран выполнен в технике аппликации, человеческие лица выполнены из тонких пластин слоновой кости, а одежда - из шелковой ткани", - рассказала Лариса Гетьман, заведующая мастерской предметов резной кости ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря.

А в мастерской керамики работает бор-машина. Освобождают от всего лишнего этот изящный носик кувшина. Кувшин для вина из коллекции Зарайского Кремля к реставраторам попал с приклеенной ручкой и без носика. Чтобы восстановить, провели научное исследование, подобные экземпляры обнаружили в собрании Эрмитажа. Ориентируясь на них и используя форму ручки, и воссоздают недостающие элементы.

Реставраторы возрождают реликвии и буквально из пепла. Эти деревянные северные олени - гордость Хакасского краеведческого музея. Им предположительно от полутора до двух тысяч лет! Уцелели даже в погребальном огне. Превратились фактически в уголь, но сохранили форму.

Археологи обнаружили их еще в пятидесятых годах прошлого века во время раскопок в одном из древних могильников. Сейчас реставраторы сделали химанализы, изучили древесину и выяснили - олени созданы из кедра. А конструкция довольно проста.

В общем, обязательно поставят оленей "на ноги". Разработали для этого специальную прозрачную подставку. И совсем скоро реликвии вернутся в Хакасию и станут частью экспозиции в музее.

Юлия Богоманшина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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