Украина попросила Грузию вернуть назад "Буки"

Киев получил отказ

Киев просил Тбилиси вернуть переданные ему в 2008 году комплексы "Бук", но получил отказ.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в статье для "Европейской правды". По его словам, Киев просил не только "Буки", но и переданные США противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон готов был заменить на более новые.

"Украинская сторона последовательна в своих запросах ко всем международным партнерам, в том числе к Грузии, по поводу предоставления вооружений, военной техники и боеприпасов", - заметил Касьянов.

Тем не менее, Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь, подчеркнул дипломат.

"Несмотря на то что правительство Грузии категорически отказалось предоставлять военную помощь, Украина выступает против использования этого вопроса во внутриполитических спорах и отвергает любые обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с Россией", - добавил Касьянов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"