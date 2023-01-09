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Ураган снес новогодние елки в городах Кузбасса

13:00
  • понедельник
  • 09 января 2023

Деревья восстановят, как только утихнет ветер

Ураган снес новогодние елки в городах Кемеровской области. Сломано дерево в Березовском, в Кемерове елка упала. Кроме того, ветром сорвало гирлянду в Заводском районе.

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"Шквалистый ветер стал причиной падения ели в Рудничном районе, при этом никто не пострадал, повреждение получила одна из ледовых фигур. Сейчас место огорожено", – приводит сообщение пресс-службы администрации Кемерова РИА Новости.

В Березовском елка сломалась, дерево уже убрали. По данным администрации города, других повреждений и пострадавших из-за сильного ветра нет. Власти обещают восстановить новогодние украшения, как только утихнет ветер.

Температура в регионе в ночь на 9 января повысилась до нуля, а ветер усилился до 22 метров в секунду. Синоптики прогнозируют в течение дня резкое похолодание, к ночи ожидается до минус 30.

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