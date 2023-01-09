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Порядка 50 человек пострадали в результате протестов в Бразилии

13:14
  • понедельник
  • 09 января 2023

Шесть в тяжелом состоянии

Почти 50 человек получили травмы в ходе начавшихся протестов в Бразилии.

На данный момент в лечебных учреждениях Бразилиа находятся 46 человек, пишет издание 20 minutos со ссылкой на данные столичной больницы.

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двум потребовалась экстренная медицинская помощь.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, ворвались в резиденцию нового главы государства и парламент. В Бразилиа ввели режим ЧС до конца месяца. Погромы продолжались несколько часов. 400 человек задержаны. Полиции удалось восстановить порядок.

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