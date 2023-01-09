Украинские традиции близки россиянам

Жителям России близки украинские традиции - так же, как и наследие русского народа неотделимо от украинской культуры. Ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Секретарь Совбеза напомнил, что в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. В российских городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца.

Патрушев подчеркнул, что события на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, а военное противостояние НАТО, прежде всего США и Англии, с Россией. Страны альянса боятся прямого соприкосновения с российской армией, а в итоге гонят на верную смерть украинских парней. Россия с помощью СВО освобождает от оккупации свои регионы и положит конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа, отметил секретарь Совбеза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"