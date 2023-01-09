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В Кремле опровергли заявления о новой волне мобилизации

13:38
  • понедельник
  • 09 января 2023

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Подготовка ко второй волне частичной мобилизации в России не идет.
Матвиенко высказалась о второй волне мобилизации

Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Утверждения telegram-каналов о возобновлении призывных мероприятий являются ложью.

 "На этот счет было много раз сказано. Не нужно придавать такого значения в целом telegram-каналам. Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть, во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать telegram -каналы", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Первая волна частичной мобилизации была объявлена президентом 21 сентября. Она завершилась 28 октября, в Вооруженные силы России набрали 300 тысяч человек.

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