Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит воздержаться от поездок, а Девам - от активного общения

Овны

Неподходящий день для развлечений, тусовок и спорта. Проведите его спокойно, без ярких событий, это позволит сэкономить силы и с достоинством пройти эту неделю.

Тельцы

Если ваш руководитель - женщина, старайтесь сегодня не обсуждать спорные вопросы. В целом этот день будет сложным для прекрасного пола и людей, связанных с искусством.

Близнецы

Воздержитесь от любых поездок, а если придется отправиться в путь, не отвлекайтесь на звонки и попутчиков. Удача сегодня ждет представителей знака, работающих удаленно.

Раки

Не делайте серьезных покупок и не вкладывайте деньги в какие-либо активы. Звезды рекомендуют вам переключиться на другие дела, чтобы не потерять финансы.

Львы

Ваша личная жизнь под ударом - оберегайте ее сегодня от охлаждения чувств. Помните, что любые разногласия легче преодолеть с помощью доверительного разговора.

Девы

День совсем не подходит для активного общения - как на работе, так и дома или онлайн. Запаситесь хорошей книжкой и проведите вечер спокойно и расслабленно.

Весы

Все что угодно, кроме личной жизни! Любовные отношения сейчас - не та сфера, в которой вас ждет удача. Лучше занимайтесь карьерой или хобби, там у вас больше шансов.

Скорпионы

Старайтесь на опаздывать сегодня на работу и не задерживаться на ней. Баланс между семьей и карьерой поможет сохранить хорошее настроение после праздников.

Стрельцы

На работе или учебе может возникнуть непонимание с женщинами. Будьте корректны и на всякий случай держите свое мнение при себе, чтобы не пожалеть о сказанном.

Козероги

Деньги тают, как снег во время оттепели, это не может вас не беспокоить. Продумайте, как вам оптимизировать свои расходы, чтобы создать финансовую подушку.

Водолеи

Представителям этого знака, особенно мужчинам, сегодня придется искать подход к своим женам, мамам, дочерям. Женщинам будет нелегко понять самих себя - все дело в настроении!

Рыбы

День, когда какие-то ваши подозрения могут оправдаться. Тем не менее сохраняйте критичный взгляд на события - не слишком ли вы их драматизируете?

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