Путин обсудил с Кравцовым строительство школ и доступность детсадов

Министр передал главе государства книгу, составленную по итогам конкурса "Что значит быть с Россией?"

В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор начался с инфраструктуры.

"У нас идет масштабная программа по строительству школ. Уже порядка 700 школ построено, а если в целом по всем программам - это 900 школ. Такого нет нигде в мире. Многие школы с бассейнами, с современными столовыми. Готовим и учителей сразу, всю учебную литературу", - отметил глава ведомства.

Как добавил Кравцов, в целом решена задача доступности детских садов.

Кроме того, министр сообщил президенту, что школа имени Валентины Терешковой прошла капитальный ремонт.

"Сегодня это современная школа в космической тематике. Валентина Владимировна сама участвовала в разработке дизайна. 1 сентября она открыла свои двери, полностью современно оборудованная", - уточнил Кравцов.

Он также передал главе государства книгу, составленную по итогам конкурса "Что значит быть с Россией?". Туда вошли стихотворения, рисунки и сочинения детей.

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