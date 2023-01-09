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Песков подсчитал "вкачанные" Западом в Украину деньги

13:52
  • понедельник
  • 09 января 2023

Это десятки миллиардов долларов

НАТО и Европа поставили вооружений Украине на десятки миллиардов долларов. Едва ли имеет смысл говорить отдельно об участии в этом процессе Франции, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал решение Парижа о поставках Киеву колесных танков AMX-10RC.

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"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений", - цитирует Пескова РИА Новости.

Также представитель Кремля подчеркнул, что в администрации абсолютно доверяют информации Минобороны России о ходе специальной военной операции. Песков напомнил слова президента: только военное ведомство является единственным, легитимным и полным источником информации о том, что происходит в зоне СВО.

Пресс-секретарь отметил, что Минобороны в основном распространяет информацию во время брифингов. Их проводит официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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