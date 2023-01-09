В Госдуме подготовили проект закона о принудительном лицензировании кино

Будут учтены комментарии экспертов

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в Telegram о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для проката в России.

"По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино - и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", - написал парламентарий.

По его словам, первые подобные проекты вызвали критику отрасли, так как эксперты видели риск для российских онлайн-кинотеатров.

"Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат", - добавил Горелкин.

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