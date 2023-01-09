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Лавров пригласил нового главу МИД Китая в Москву

14:32
  • понедельник
  • 09 января 2023

Министры провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с новым главой МИД Китая Цинь Ганом.

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"Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества. Отмечено важное значение прошедших 30 декабря 2022 г. в формате видеоконференцсвязи переговоров между президентом Российской Федерации В.В.Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обеспечения дальнейшего стабильного поступательного развития всего комплекса российско-китайских отношений", - сообщили в пресс-службе МИД России.

Также стороны подчеркнули неприятие попыток Запада сдержать развитие двух стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами. При этом была дана позитивная оценка конструктивному диалогу и высокому уровню двусторонней координации Москвы и Пекина в ООН, БРИКС, ШОС, на площадках взаимодействия с АСЕАН.

"Лавров пригласил министра иностранных дел КНР Цинь Гана посетить Россию в удобное время", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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