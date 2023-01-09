ВС России за сутки уничтожили более 60 боевиков на краснолиманском направлении

Истребительная авиация ВКС России в ДНР сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8

Как сообщило в ходе брифинга в понедельник Министерство обороны, за сутки ВС России нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ на купянском направлении, уничтожена ДРГ противника.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России в ДНР сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 и украинский вертолет Ми-8.

Как уточняется в сообщении, российские войска уничтожили за сутки более 40 украинских военных на южнодонецком направлении, более 60 - на краснолиманском направлении.

Отмечено, что ВС России продолжают наступление на донецком направлении, за сутки уничтожено более 80 военных ВСУ.

Российские войска уничтожили в ДНР две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, в целом наносят комплексное огневое поражение ВСУ по всему участку линии боевого соприкосновения на донецком направлении.

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