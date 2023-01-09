Важный инфраструктурный объект взорван в Херсоне

Также повреждена электроподстанция

Один из объектов критической инфраструктуры поврежден в Херсоне, временно находящемся под контролем украинских военных. Кроме того, повреждена подстанция, обеспечивающая электричеством несколько котельных, сообщил начальник назначенной Киевом областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В эту ночь… атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Произошел пожар... Также в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - написал Янушевич в Telegram.

9 января в нескольких областях на востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, звучали сирены воздушной тревоги.

Дважды объявляли воздушную тревогу в Харьковской области. Первый раз сирены выли около 10 часов утра. Позже местные СМИ сообщили о новых взрывах.

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