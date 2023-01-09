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Важный инфраструктурный объект взорван в Херсоне

14:52
  • понедельник
  • 09 января 2023

Также повреждена электроподстанция

Один из объектов критической инфраструктуры поврежден в Херсоне, временно находящемся под контролем украинских военных. Кроме того, повреждена подстанция, обеспечивающая электричеством несколько котельных, сообщил начальник назначенной Киевом областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей Украине

"В эту ночь… атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Обстреляли одно из предприятий критической инфраструктуры города. Произошел пожар... Также в результате обстрела разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных", - написал Янушевич в Telegram.

9 января в нескольких областях на востоке Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, звучали сирены воздушной тревоги.

Дважды объявляли воздушную тревогу в Харьковской области. Первый раз сирены выли около 10 часов утра. Позже местные СМИ сообщили о новых взрывах.

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