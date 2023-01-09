ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вылетела часть багажа: подробности ЧП с самолетом в Якутии

15:32
  • понедельник
  • 09 января 2023

Начала проверка

Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку после инцидента с самолётом АН-26-100, выполняющего рейс Якутск – Магадан.

Проверка идет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел, когда самолет набрал высоту в несколько километров. У самолета открылся люк багажного отсека. У пассажиров "снесло шапки", рассказали очевидцы. 

На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, из грузового отсека вылетела часть багажа.

"В результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета", - рассказали в пресс-службе СК.

Самолет уже вернулся в аэропорт, пассажиры вылетят запасным бортом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет АН-26-100
Самолет АН-26-100
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.