Вылетела часть багажа: подробности ЧП с самолетом в Якутии

Начала проверка

Следственный комитет на транспорте начал доследственную проверку после инцидента с самолётом АН-26-100, выполняющего рейс Якутск – Магадан.

Проверка идет по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Причины произошедшего устанавливаются.

Инцидент произошел, когда самолет набрал высоту в несколько километров. У самолета открылся люк багажного отсека. У пассажиров "снесло шапки", рассказали очевидцы.

На борту находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, из грузового отсека вылетела часть багажа.

"В результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие, после чего были повреждены правое и центральное крепление рампы и часть багажа вылетела из самолета", - рассказали в пресс-службе СК.

Самолет уже вернулся в аэропорт, пассажиры вылетят запасным бортом.

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