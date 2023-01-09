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В ФРГ рассказали о контактах Шольца с Россией по Украине

15:39
  • понедельник
  • 09 января 2023

Диалог на эту тему ведется постоянно, заверили в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц "поддерживает регулярные контакты" с российским руководством по поводу Украины. Такое заявление в понедельник, 9 января, сделал официальный представитель федерального германского правительства Штеффен Хебештрайт.
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Чиновника попросили прокомментировать данные секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что Киеву могут предложить "корейский вариант" урегулирования.

Хебештрайт заявил, что не располагает подобной информацией, сообщает ТАСС.

При этом в Кремле отмечали, что заявления относительно возможности "корейского варианта" урегулирования на Украине являются очередной уткой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин не может быть "честным брокером" в контактах между Москвой и Киевом, поскольку Германия собственноручно сделала себя стороной конфликта, продолжая накачивать Украину оружием. При этом Москва никогда не отказывала Берлину в контактах по ситуации на Украине.

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Олаф Шольц
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