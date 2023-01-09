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Французские авиастроители заявили о проблемах из-за антироссийских санкций

15:16
  • понедельник
  • 09 января 2023

Не хватает некоторых материалов и энергии

Европейская промышленность испытывает серьезные проблемы. Ощущается нехватка некоторых материалов, а еще больше – энергии. Это признал глава французской авиастроительной компании Dassault Aviation Эрик Трапье.

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"С тех пор как началась война в Европе, на Украине, были приняты санкции, которые создали проблемы в цепочке поставок некоторых материалов и энергии", - заявил Трапье журналистам.

Глава компании подчеркнул, что многие страны страдают из-за отсутствия российского газа. По словам Трапье, есть опасения по поводу роста цен на энергию.

Руководитель Dassault Aviation подчеркнул, что все вышеперечисленное затрудняет работу предприятий, особенно в Европе. При этом в США проблем с доступом к газу не испытывают, приводит слова Трапье РИА Новости.

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