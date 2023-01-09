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Москвичи увидели необычное оптическое явление в небе

15:40
  • понедельник
  • 09 января 2023

Небольшое количество облаков обеспечило такую возможность

Жители Москвы в понедельник, 9 января, смогли наблюдать солнечное гало в некоторых районах города. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Гало — атмосферное оптическое явление, которое выглядит как свечение вокруг источника света в форме круга, дуги, светового столба. В интернете 9 января появились фотографии и видеозаписи, запечатлевшие это явление.

Метеоролог пояснил, что наблюдать солнечное гало можно в тех районах Москвы, где плотность облаков невысокая и их мало — "тогда в них будет преломление и это явления можно увидеть", сообщает РИА Новости.

В Москве сохраняется аномально морозная погода, в связи с этим в столичном регионе действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Однако Синенков заверил, что морозы начнут отступать с завтрашнего дня. 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду — всего лишь минус 7, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов.

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