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В Калифорнии объявлен режим ЧС

15:48
  • понедельник
  • 09 января 2023

Шторм оставил без света более 500 тысяч потребителей

В американском штате Калифорния объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Снежный шторм обрушился на США

"Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки в дополнение к мерам штата, племен и местных сообществ в связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года и продолжаются", - сказано в сообщении.

Над ликвидацией последствий разгула стихии и выплатой компенсаций пострадавшим будут работать министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Обрушившийся на Калифорнию шторм оставил без света более 500 тысяч потребителей.

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