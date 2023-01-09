"Чебурашка" собрал 3 миллиарда рублей за 9 дней проката

Фильм также стал рекордсменом по сборам 1 января – в первый прокатный день

Более трех миллиардов рублей за 9 дней проката – таковы кассовые сборы художественного фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, на 9 января общие сборы составили 3 008 152 083 рубля.

"Чебурашка" - семейная комедия. Фильм рассказывает о новых приключениях ушастого героя в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны.

В главных ролях известные артисты - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Любимого всеми россиянами Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Картина вышла в российских кинотеатрах 1 января. Уже в стартовый день фильм заработал более 225 миллионов рублей. Это рекорд для сборов 1 января и второй результат по сборам за один день за всю историю отечественного кино, передает ТАСС.

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