ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Чебурашка" собрал 3 миллиарда рублей за 9 дней проката

15:35
  • понедельник
  • 09 января 2023

Фильм также стал рекордсменом по сборам 1 января – в первый прокатный день

Более трех миллиардов рублей за 9 дней проката – таковы кассовые сборы художественного фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, на 9 января общие сборы составили 3 008 152 083 рубля.

Чебурашка получит роль в кино
"Союзмультфильм" отсудил 8 миллионов рублей за Чебурашку

"Чебурашка" - семейная комедия. Фильм рассказывает о новых приключениях ушастого героя в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны.

В главных ролях известные артисты - Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Любимого всеми россиянами Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Картина вышла в российских кинотеатрах 1 января. Уже в стартовый день фильм заработал более 225 миллионов рублей. Это рекорд для сборов 1 января и второй результат по сборам за один день за всю историю отечественного кино, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Премьера семейной кинокомедии "Чебурашка"
Премьера семейной кинокомедии "Чебурашка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.